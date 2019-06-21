Говоря о потерях бюджета от налогового маневра в нефтяной отрасли в России посол Беларуси в России Владимир Семашко в интервью ТАСС отметил, что из-за паритета цен с Россией повышать цены на топливо в Беларуси дальше невозможно, пишет belrynok.by.

«Мы в текущем году уже существенно подняли цены на нефтепродукты на внутреннем рынке. Но дальше делать это невозможно. Во-первых, покупательная способность граждан Беларуси не позволяет этого сделать, а во-вторых, у нас и так уже диспаритет цен на бензины и дизельное топливо с Россией где-то в размере 8−10%. Если эта разница в ценах станет больше, то возникнет новая проблема массового ввоза в Беларусь из России дешевых нефтепродуктов», — отметил Владимир Семашко.

По его словам, в таком случае не придется говорить и о едином рынке нефтепродуктов Евразийского экономического союза. «Какая на это будет реакция в других странах «пятерки», предсказать не сложно,» — считает Семашко.