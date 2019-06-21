С 1 июля вырастут тарифы МТС и velcom | A1 на сотовую связь

Операторы МТС и velcom | A1 с 1 июля 2019 года повысят тарифы на услуги сотовой связи. Об этом обе компании сообщили сегодня. Как именно и почему изменятся цены?

МТС: «Обусловлено развитием инфраструктуры»

МТС с 1 июля 2019 года повышает тарифы на основные услуги сотовой связи на 4,3 процента к уровню текущих тарифов. Изменение обусловлено развитием инфраструктуры для повышения качества услуг, поясняют в компании.

Изменение стоимости тарифов на основные услуги МТС – абонентскую плату по тарифным планам, голосовые вызовы, мобильную передачу данных и прочие – осуществляется в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством Беларуси.

Изменение тарифов на услуги фиксированного интернета для физических лиц, контентные сервисы, услуги связи в роуминге и другие дополнительные услуги может быть в ином размере.

С новыми тарифами на услуги сотовой связи для физических и юридических лиц, а также с тарифами в роуминге и тарифами на фиксированный интернет можно ознакомиться на официальном сайте компании МТС, а также позвонив в контактный центр по телефонам: (017) 237-98-98 или 0890.

Velcom | A1: «Удовлетворение растущего спроса»

Velcom | A1 с 1 июля 2019 года на действующих популярных тарифных планах расширяет пакет услуг, включенный в абонентскую плату: увеличивается объем интернет-трафика или добавляются минуты на звонки в другие сети или SMS. При этом увеличение стоимости большинства тарифных опций не превысит 4,3 процента, поясняют в компании.

В денежном эквиваленте для клиентов-физлиц обновленной линейки «Привет» еженедельный/ежемесячный платеж увеличится на сумму от 9 копеек до 40 копеек в зависимости от тарифного плана и выбранной опции оплаты.

Для клиентов тарифного плана «Стартовый», а также обновленной линейки тарифов «Комфорт» увеличение абонентской платы составит от 30 копеек до 1,60 рубля.

Для клиентов-физлиц и клиентов-юрлиц, пользующихся прочими действующими и архивными тарифными предложениями, увеличение стоимости услуг не превысит 4,3 процента.

Без изменения стоимости остаются:

— абонентские платы обновленной линейки молодежных тарифов lemon: lemon Z, lemon Y, lemon X;

абонентские платы обновленной линейки для планшетов и роутеров: «Анлим S», «Анлим M», «Анлим L»;

абонентские платы обновленной линейки для юридических лиц: «Бизнес-план», «Бизнес-план 1.0», «Бизнес-план 2.0», «Бизнес-план 3.0», «Бизнес-план 4.0»;

тарифный план для ветеранов Великой Отечественной войны «Победа»;

пакеты интернет-трафика для использования в роуминге;

ежемесячные платежи по рассрочке за оборудование в рамках ранее заключенных договоров.

«Мы постоянно следим за меняющимися потребностями наших абонентов, поэтому актуализация текущих предложений призвана способствовать удовлетворению их растущего спроса на услуги связи и мобильного интернета», — подчеркнула зам гендиректора по потребительскому сегменту velcom | A1 Ирина Савина.

Что касается архивных тарифных опций, то компания традиционно проводит их оптимизацию. При этом всем абонентам, пользующимся архивными тарифными предложениями, предлагается рассмотреть возможность перехода на актуальные тарифы с безлимитными возможностями по доступной цене, добавила она.

С целью оптимизации использования абонентских номеров velcom | A1 также информирует o том, что с 1 июля 2019 года устанавливается трехлетний срок активации услуг «Привет» с момента подписания регистрационной формы.

С новыми ценами на некоторые услуги связи для клиентов-физлиц можно ознакомиться, перейдя по ссылкам velcom | A1 и «Привет», для клиентов-юрлиц – по ссылке velcom | A1, а также по телефонам справочно-информационной службы: с мобильного телефона – 411 (звонок в сети velcom | A1 бесплатный) или 8 (017) 330-30-30, а также на официальных страницах velcom | A1 в соцсетях Facebook, «Вконтакте» и «Одноклассники».