Президент Грузии Саломе Зурабишвили экстренно прервала визит в Минск и отправилась в Грузию в связи с массовыми беспорядками в стране.

Сегодня, 21 июня, президент Грузии должна была в качестве почётного гостя принять участие в открытии II Европейских игр, передают belnovosti.by. Однако из-за событий в Тбилиси она приняла решение вернуться на родину.

В центре Тбилиси тысячи демонстрантов вышли в центр города, требуя отставки главы МВД и главы Службы государственной безопасности.

В ходе массовых протестов пострадали 38 полицейских и 17 жителей Тбилиси.