От Азербайджана на церемонии будет присутствовать спикер парламента.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приедет на открытие II Европейских игр в Минск, сообщает «Спутник» со ссылкой на источник в правительственных кругах.

Вместо Алиева на торжественной церемонии открытия вечером 21 июня будет присутствовать спикер парламента. Причина отмены визита не называется.

Еще в среду Беларусь ожидала, что открытие игр посетят пять президентов – президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Молдовы Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, а также председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Сегодня стало известно, что Саломе Зурабишвили срочно возвращается в Тбилиси из-за протестов, которые начались вчера вечером и продолжались ночью.

Таким образом, среди почетных гостей остаются три президента. Ожидается, что церемонию также посетят премьер России Дмитрий Медведев и глава Чечни Рамзан Кадыров.