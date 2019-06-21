Названы номинанты на соискание премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2019–2020 годы от Беларуси.

Таланты, известные не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами, безусловно, заслуживают этой награды.

Александр Ефремов — народный артист Беларуси, руководитель театра-студии киноактера, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь. Оксана Волкова – мировая звезда оперной сцены, заслуженная артистка Республики Беларусь, лауреат Государственной премии Республики Беларусь, солистка Большого театра оперы и балета Беларуси, Виктор Бабарикин — заслуженный артист Республики Беларусь, дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь.

Впервые премия Союзного государства в области литературы и искусства была присуждена в 2002 году. Тогда ее обладателем от Беларуси стали драматург Алексей Дударев и народный писатель Иван Шамякин. Позднее наградой были отмечены художники Михаил Савицкий, Леонид Щемелев, Георгий Поплавский, актеры Ростислав Янковский и Владимир Гостюхин, дирижер Михаил Финберг и другие известные мастера культуры Беларуси.

Стоит отметить, что премия присуждается раз в два года. Размер одной премии составляет пять миллионов российских рублей, или около 16,5 тысяч белорусских рублей (по нынешнему официальному курсу). Премия присуждается деятелям культуры Беларуси и России.