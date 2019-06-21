Ранее Перкинс работала в Кувейте, Министерстве иностранных дел и по делам Содружества, Бахрейне, Египте, ОАЭ.

Новым послом Великобритании в Беларуси назначена Жаклин Перкинс, сообщили в пятницу в диппредставительстве, передает Sputnik.

Срок полномочий действующего посла Великобритании, Фионны Гибб, истекает в августе этого года.

Как сообщили в пятницу в британском посольстве, в августе во главе диппредставительства Гибб сменит Жаклин Перкинс, назначенная послом ее величества в Республике Беларусь.

Сейчас Перкинс проходит языковую подготовку – учит русский. До этого, с 2013 по 2018, Перкинс была замглавы британской миссии в Кувейте. В разные годы также она трудилась в Министерстве иностранных дел и по делам Содружества, Бахрейне, Египте и ОАЭ.

Покидающая летом Беларусь Фионна Гибб работала послом с января 2016 года.