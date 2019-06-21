Проблема низкой эффективности работы госорганизаций на повестке дня стоит давно. Независимые эксперты уверены, что выходом из ситуации может стать реформирование госсектора. Однако, белорусские власти с реформами не спешат.

Между тем, на состоявшейся в Минске семинаре «(Пере)оценка роли государственных предприятий в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе», представители МВФ вновь обратили внимание на проблемы белорусского госсектора.

Согласно информации МВФ, в Беларуси 380 госпредприятий на миллион человек, в Словении и Хорватии – около 260, в России – 220, в Латвии и Литве – менее 50. Было также отмечено, что госпредприятия во всех странах ЦВЕ (в том числе и в Беларуси) имеют более низкую производительность, чем частные.

Поэтому МВФ рекомендует провести диагностику госсектора и оценить в целом роль госсобственности и какие цели она выполняет в стране.

Министр финансов Максим Ермолович согласился с тем, что на проблему неэффективных предприятий глаза закрывать нельзя и добавил, что работа в данном направлении ведется.

«Реализовать задачу по удвоению ВВП невозможно без существенного повышения качества управления госсектора, повышения его результативности, прибыльности», – считает Ермолович.

По мнению министра финансов, сегодня важно сократить государственную поддержку и следует перевести госпредприятия на рыночные рельсы.

«По мере того как мы будем их делать коммерчески ориентированными, менее зависимым от государственных субсидий, это будет положительно влиять на структуру самого бюджета, также позволит нам часть бюджетных расходов переориентировать на улучшение качества социальной инфраструктуры», – заметил он.

Министр отметил, что в Беларуси поступательно двигаются в направлении сокращения директивного кредитования госпредприятий.

«Мы намерены заморозить предоставление госгарантий для предприятий. Будет сокращаться и прямая поддержка в виде субсидий на удешевление процентных ставок. Сохранится только поддержка экспорта», – сказал он.

В связи с этим, по его мнению, больших различий в тех рекомендациях, которые предлагает МВФ, и тем, что на практике реализуется в нашей стране, нет.

Между тем, по его словам, основной вопрос – это скорость данных реформ и их глубина.

Министр добавил, что в республике выбрали безопасный с социальной точки зрения трек, поскольку он позволяет не создавать излишней социальной напряженности.

Нужно менять мотивацию для госпредприятий

Генеральный директор Бизнес-школы ИПМ Павел Данейко, рассуждая об эффективности госсектора, попытался обосновать, почему система управления госкомпаний менее эффективна, чем в частных компаниях.

«Вся система управления состоит из двух наборов инструментов: кнута и пряника. В Беларуси для госкомпаний огромный кнут и очень маленький пряник. Если ты нарушил что-то или не выполнил что-то, наказание однозначно последует, но если ты сделал что-то позитивное для компании, даже не факт, что тебе скажут спасибо», – сказал он.

Эксперт считает, что в связи с этим нужно изменить саму систему мотивации для госсектора, иначе достичь позитивных результатов не получится.

В свою очередь министр финансов Ермолович заметил, что новая система корпоративного управления, которая будет внедряться в Беларуси на предприятиях, предусматривает изменение мотивации руководителя и персонала. Цель – повысить заинтересованность менеджмента в достижении ключевых показателей эффективности.

По словам министра, это, прежде всего, будет выражаться в невмешательстве в экономическую деятельность предприятий и финансовом стимулировании работы менеджмента.

«Но сложно ли перейти от директивных методов управления к более чувствительным инструментам управления, это больше вопрос мировоззренческий», – признался министр. – Но мне понятно, в каком направлении надо двигаться, и да, я полностью согласен: мотивацию персонала надо повышать».

Почему нужна реструктуризация госсектора?

В ходе дискуссии был затронут и вопрос о реструктуризации белорусского госсектора. Необходимость реформирования, реструктуризации госпредприятий независимые эксперты объясняют тем, что госсектор в том виде, котором он есть сегодня, не имеет перспектив.

«Если в Беларуси не провести реструктуризации, в Беларуси будет идти наращивание внутреннего долга, что неизбежно приведет к девальвации. А очередная девальвация съест 500 долларов средней заработной платы», – отметил Данейко.

Он обратил внимание, что социально-политические последствия в такой ситуации будут гораздо больше, чем от проведения реструктуризации госсектора.

Павел Данейко выразил надежду, что понимание этого есть и у общества, и у правительства, и у элит.