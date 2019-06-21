Гости «Славянского базара в Витебске» в этом году смогут увидеть копию Большой императорской короны Российской империи.

Об этом сообщается на сайте фестиваля. Уникальное ювелирное изделие, созданное смоленскими мастерами в 2012 году к 250-летнему юбилею оригинала и 400-летнему юбилею дома Романовых, привезут только на один день – на бронемашинах.

Корона представляет собой два килограмма чистого золота и бриллиантов.

Для украшения короны использовали более 11-ти тысяч якутских алмазов.

Страховая стоимость данного ювелирного изделия составляет 100 миллионов долларов.

Корону можно будет увидеть 12 июля в Художественном музее Витебска с 10:00 до 20:00.