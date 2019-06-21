Накануне визита премьер-министра Дмитрия Медведева в Беларусь первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько сообщил, что компенсацию Беларуси за грязную нефть в трубопроводе «Дружба» определят по итогам года.

По словам Приходько, сумма компенсации будет учитывать как объем поставок нефти в РБ, так и ее транзит через территорию нашей страны.

По состоянию на 18 июня 2019 года в стране находится 627 000 тонн загрязненной нефти, которую планируется вытеснить в Россию. С 1 июля 2019 года планируется возобновить транспортировку нефти в Германию и Польшу в полном объеме, а с 4 июля 2019 года – поставки кондиционной нефти на НПЗ «Нафтан», который снизил загрузку мощностей из-за грязной нефти и понес убытки.