«Балетное лето в Большом»: ожидаем Николая Цискаридзе

Вот и открылся тайный замысел дирекции Большого театра: фестиваль “Балетное лето в Большом” призван не отпускать нас в отпуск раньше времени, и даже на ближайшие выходные забыть про любимые дачи. И, собственно, их, выходных, ни капельки не жалко: колебаний быть не может – надо идти в театр!

В этом году программа балетного фестиваля очень интересная. Например, сегодня, 21 июня, в проекте «Dance, dance, dance» — личностные вариации на свободные темы — будут солировать три премьера Мариинского театра: заслуженные артисты России Игорь Колб, Данила Корсунцев, Евгений Иванченко. Причем, Игорь Колб, танцор с мировой известностью, уроженец Пинска, выпускник белорусского хореографического колледжа, а ныне лицо Петербургского балета, присутствовавший вчера на пресс-конференции в Большом, подчеркнул, что лично его вкус воспитан творчеством Валентина Елизарьева.

В воскресенье и понедельник сцена будет отдана еще одному воспитаннику Елизарьева — известному хореографу Раду Поклитару и его коллективу “Киев Модерн-балет”. Этого неподражаемого, как назвал его Елизарьев, мастера представлять не надо, его творчество белорусским зрителем давно и горячо любимо.

Затем пройдут три белорусских спектакля: «Анастасия» В.Кузнецова, «Лебединое озеро» (с приглашенными солистами из Москвы Эрикой Микиртичевой и Денисом Дмитриевым) и несомненный шедевр хореографа Елизарьева балет «Ромео и Джульетта” С. Прокофьева.

Завершится фестиваль Гала-концертом с участием звезд ведущих театров мира: Баварского государственного балета, Берлинской оперы, Михайловского театра и Театра балета Леонида Якобсона Санкт-Петербурга, Национальной оперы Украины.

В общем, пресс-конференция, посвященная этому событию, шла в заданном размереном темпе и, как говорится, ничего не предвещало… Пока художественный руководитель Большого театра Валентин Николаевич Елизарьев не сказал вдруг как бы между прочим, что в Гала-концерте 28 июля ожидается участие самого Николая Цискаридзе, который выступит в номере вместе с артистами Михайловского театра. Но почему «темнили» с этим именем до сих пор — его ведь нет ни в одной афише?!

— Вы понимаете, мы не объявляли про Цискаридзе заранее, потому что человек безумно занят, он чуть ли не каждые сутки ночует в другом городе. И мы волнуемся и до сих пор ни в чем не уверены. И в тоже время надеемся — я с Николаем проводил переговоры лично, — объяснился худрук. — Вообще составить программу балетного фестиваля в современном конкурирующем мире очень сложно в том числе и потому, что звезды всегда заняты — на то они и звезды.

В этом году международный фестиваль “Балетное лето в Большом” является участником культурной программы II Европейских игр. «Покупали уже спортсмены билеты», — спросили у генерального директора Владимира Павловича Гридюшко? — «Конечно. А куда в Минске еще идти, как ни в Большой?», — задал он журналистам в свою очередь риторический вопрос. И добавил, что даже Домрачева за неделю до родов пришла к ним на «Лебединое озеро» вместе с мужем. Потому что сильно оздоравливающие это мероприятия — и опера, и балет.

Фото с сайта Большого театра

