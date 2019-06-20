Старейший дуб в Лельчицком районе признали памятником природы, сообщает корреспондент NewsBel.by.

Речь идет о дереве в деревне Краснобережье Лельчицкого района. Решением местного райисполкома вековой дуб объявлен ботаническим памятником природы местного значения. 20 июня документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Специалисты установили, что черешчатый дуб сохранился с начала XIX века и достиг выдающихся биометрических параметров. Дерево признано историко-культурной, эстетической, научной и ботанической ценностью.