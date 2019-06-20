В Лиде и Новогрудке выявлены молочные продукты с кишечной палочкой. Об этом БЕЛТА сообщила главный государственный инспектор отдела госнадзора города Лида Гродненской областной инспекции Госстандарта Ирина Квочкина.

Отделом госнадзора в торговых объектах Лиды и Новогрудка были выявлены опасные продукты — глазированные сырки с заменителем молочного жира и мороженое эскимо с заменителем молочного жира российского производства.

«По результатам испытаний в аккредитованной лаборатории установлено несоответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции» по микробиологическим показателям», — отметила Ирина Квочкина. В продуктах выявлены бактерии группы кишечных палочек.

По результатам проверок выданы предписания о запрете к реализации партий опасных сырков и мороженого. Кроме того, продукцию запрещено ввозить на территорию Беларуси, прекращено и действие на территории страны декларации о соответствии.

«При правильном и добросовестном производстве творожные сырки или мороженое изготавливаются из натурального творога и молока. Срок хранения сырка в надлежащих условиях — до 15 суток, мороженого — шесть месяцев. Если на упаковке указано, что сроки хранения выше, можно предположить, что в состав входят консерванты и другие компоненты, продлевающие срок годности. Поэтому стоит внимательно читать и анализировать информацию о составе продуктов», — отметила Ирина Квочкина.

Узнать актуальную информацию об опасной продукции, запрещенной к ввозу и обращению на территории Беларуси можно на сайте Государственного комитета по стандартизации.