На участке трубопровода «Дружба», который идет из Беларуси в Польшу, обнаружили новое загрязнение нефти хлорорганикой, передает РБК со ссылкой на «Транснефть».

Загрязнение зафиксировали после проверки нефти на приемно-пропускном пункте «Адамова застава», через который она поступает в Польшу. После этого польский оператор остановил вечером 19 июня прокачку сырья по своему участку.

Возобновили прокачку утром 20 июня. Как пояснили в «Транснефти», решение было принято по результатам анализа объединенной суточной пробы за два дня.

Ранее Беларусь вернула реверсом на территорию России 450 тысяч тонн загрязненной нефти из трубопровода «Дружба». Об ухудшении качества российской нефти, в которой обнаружилось значительное превышение хлорорганики, Беларусь сообщила 19 апреля.

Хлорной нефтью оказались загрязнены как северная, так и южная нитки нефтепровода, а также Балтийская трубопроводная система — 2 (БТС-2), по которой сырье поступает к перевалочному терминалу в Усть-Луге на Балтике. Устранить нарушения и возобновить поставки удалось 9 июня. «Транснефть» сообщила, что умышленное загрязнение произошло на участке Самара — Унеча. Было возбуждено уголовное дело, шесть человек подозреваются в хищении нефти на миллион рублей и загрязнении сырья.