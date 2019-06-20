Житель Борисова попытался организовать open-air в городе. Фестиваль должен был состояться вблизи пешеходного моста. На нем предполагалось выступление Яна Яроша и блогеров DAVA & KARA KROSS, но что-то пошло не так, а может и вовсе с самого начала мероприятие было фейковым.

Так или иначе, теперь милиция ищет граждан, которые купили билеты на фестиваль у предприимчивого жителя города. Стоимость входа на мероприятие варьировалась от 20 до 40 рублей.

Организатор уверял потенциальных посетителей в масштабности мероприятия. Билеты продавались через курьеров. Известно о том, что их купило более десяти борисовчан. Однако потерпевших может быть и больше.