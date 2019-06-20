Таяние ледников грозит не только разрушением экосистем и повышением уровня моря, выяснили эксперты.

Потепление может высвободить из «ледяной ловушки» огромное количество токсичных веществ.

Эксперты из Геологической службы США подсчитали, что только в арктической полярной шапке содержится 1 656 000 тонн ртути, пишет mir24.tv.

Попадая в океаны вместе с талой водой, она может угрожать морским обитателям, в том числе промысловым рыбам, а через них – и человеку.

Но это не единственное возможное негативное последствие, сообщает Tech Times.

В вечной мерзлоте хранится до 1 500 миллиардов тонн углерода – в два раза больше, чем со всей атмосфере Земли.

По самым оптимистичным прогнозам, к концу века растает 30% промерзшей почвы, если же нынешние темпы потепления не изменятся – то 70%.

В воздух поступит такое количество СО2, что некоторые эксперты сравнивают будущий катаклизм с «углеродной бомбой».

Ученые подсчитали, что объем выбросов может составить 130-150 миллиардов тонн, что эквивалентно текущему уровню выбросов со всех Соединенных Штатов Америки до 2100 года.

Поступление дополнительных объемов парникового газа, естественно, только ускорит рост температур.

Многие эксперты полагают, что с таянием «проснутся» и древние болезни.

В 2016 году группа кочевых оленеводов заболела сибирской язвой. Вспышка стала первой с 1941 года.

Медики решили отследить источник заразы и пришли к туше северного оленя, который погиб 75 лет назад и все это время пролежал в вечной мерзлоте.

Во время таяния останки животного вновь оказались на поверхности, и бациллы, которые известны своей жизнестойкостью, проникли в окружающую почву и водоемы.

Эксперты отмечают, что так же живучи возбудители испанского гриппа и бубонной чумы, и не исключено, что эти болезни вернутся «в большой мир» вместе с оттепелью.