Ушел Игорь Шуневич – на мой взгляд, самый одиозный из министров внутренних дел.
Покинул пост генерал, который демонстративно надевал на парады форму НКВД, и создавалось такое впечатление, что вот он взирает на людей взглядом ястреба, мечтающего превратить всех в лагерную пыль.
Ушел министр, при котором на оппозиционных митингах совсем и напрочь перестал звучать лозунг «Милиция с народом!». И даже, наоборот, зазвучало: «Каратели!», «Шунявки!»
Оказывается, у нас такое можно – опустить рейтинг ведомства до уровня ниже плинтуса и спокойно уйти.
Последний инцидент, из-за которого Шуневичу все же пришлось покинуть пост министра, немыслимый по дерзости, он просто вопиющий…
Полный текст колонки Светланы Калинкиной читайте в газете «Народная Воля» за 21 июня