Ушел Игорь Шуневич – на мой взгляд, самый одиозный из министров внутренних дел.

Покинул пост генерал, который демонстративно надевал на парады форму НКВД, и создавалось такое впечатление, что вот он взирает на людей взглядом ястреба, мечтающего превратить всех в лагерную пыль.

Ушел министр, при котором на оппозиционных митингах совсем и напрочь перестал звучать лозунг «Милиция с народом!». И даже, наоборот, зазвучало: «Каратели!», «Шунявки!»

Оказывается, у нас такое можно – опустить рейтинг ведомства до уровня ниже плинтуса и спокойно уйти.

Последний инцидент, из-за которого Шуневичу все же пришлось покинуть пост министра, немыслимый по дерзости, он просто вопиющий…

Полный текст колонки Светланы Калинкиной читайте в газете «Народная Воля» за 21 июня