По словам президента России, в отношениях с Беларусью сегодня речь идет о реализации договора о Союзном государстве.

Вопрос об объединении Беларуси и России в одно государство сегодня не стоит, заявил на Прямой линии в четверг президент РФ Владимир Путин, передае Sputnik.

Президента России в ходе Прямой линии спросили о возможности объединения с Беларусью.

«У нас на сегодняшний день не стоит вопрос об объединении в одно государство, речь идет о реализации договора о создании Союзного государства […] Это не одно государство, это не одно и то же. Ну, там много элементов, вплоть до создания союзного парламента, введения общей валюты, единой валюты и так далее», – пояснил Путин.

Как добавил российский лидер, среди инициатив, так и не реализованных – об общем парламенте. Президенты двух стран договаривались обсудить реализацию союзного договора.

«Сделано немало, но, на мой взгляд, недостаточно», – отметил Путин.

Российский лидер не в первый раз акцентирует внимание на том, что в белорусско-российских интеграционных процессах речь не идет о государственном объединении двух стран. Так, об отсутствии планов об объединении Путин заявил 7 июня на пленарном заседании ПМЭФ. Тогда он также констатировал, что многое из договора о Союзном государстве с Беларусью до сих пор не сделано.

Напомним, что правительства Беларуси и России должны к 25 июня представить президентам двух стран согласованные предложения по интеграции в рамках Союзного государства.

Вопросы интеграции двух стран, в том числе и реализации Союзного договора, с конца 2018 года рассматривает специальная межгосударственная рабочая группа. Как заявлял в июне премьер-министр Беларуси Сергей Румас, позиции двух стран сближены на 90%.