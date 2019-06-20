В Могилёве задержали преподавателя университета, которую обвиняют в получении взятки от студентов.

3 июня 53-летняя преподаватель в своём кабинете получила от студентов одной из групп взятку в 690 рублей за благоприятное решение вопроса о сдаче зачёта, сообщает Следственный комитет.

Отмечается, что преподаватель установила таксу — 30 рублей с человека. Об этом студенты узнали от учащихся старших курсов.

«Через два дня женщина приняла зачёт по дисциплине, которую преподавала в группе, и выставила студентам «зачтено», — сообщили в СК.

Действия женщины квалифицировали по ч.1 ст. 430 (Получение взятки) УК, она заключена под стражу.

Во время обыска по месту жительства преподавателя обнаружено более $ 16 тысяч, они изъяты. Следственные действия продолжаются.