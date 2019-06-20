Вчера на стадионе “Динамо” прошел контрольный “прогон” церемонии открытия Игр, которая состоится 21 июня (начало в 20.00).

В то же время возле Дворца спорта вечером открыли главную фан-зону Игр. Были артисты, продажа сувениров, шашлыки и пиво, а выступавшие чиновники без устали говорили о «грандиозном спортивном форуме».

А вот минчан это событие оставило практически равнодушными, потому что к открытию фан-зоны пришли всего пару десятков человек.

Главная фан-зона возле Дворца спорта будет работать с 10.00 до 00.00, 21 и 30 июня (в дни церемоний открытия и закрытия Европейских игр) — до 4.00.

21 июня откроются фан-зоны у «Минск-Арены» и «Чижовка-Арены». График их работы: с 10.00 до 23.30, а 21 и 30 июня — до 1.00.

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