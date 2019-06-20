На этом острове ночь длится около 60 дней подряд, все остальное время — день.

Власти норвежского острова Соммарёй, где полярная ночь длится с 18 мая по 26 июля, в все остальное время года — полярный день, решили избавиться концепции времени, позволив местным жителям делать «то, что они хотят, если они захотят». Об этом сообщает The Independent.

Жители «Летнего острова» (так переводится название с норвежского) в западной части коммуны Тромсё утверждают, что они не ощущают течение времени так, как большинство людей мира.

«У нас постоянно дневной свет, и мы живем в соответствии с этим, — говорит местный житель Кьелл Уве Хвединг, лидер кампании Зона, свободная от времени. — Например, в два часа ночи вы можете увидеть, как дети играют в футбол, взрослые красят дома или стригут газоны, а подростки идут купаться».

Хвединг передал норвежским депутатам заявление с подписями других островитян, чтобы обсудить правовой статус отмены времени. Жители требуют ввести гибкий график в школах и на работе.

«Наша цель — обеспечить полную гибкость 24/7. Если вы хотите подстричь газон в 4:00 утра, тогда сделайте это», — объясняет активист.

Шпионивший на РФ кит вернул людям упавший в море iPhone: видео

Подозреваемый кит-шпион не торопится покидать Норвегию

Норвежец в России приговорен к 14 годам колонии строгого режима

На острове живут чуть более 300 человек, большинство заняты в сфере туризма или рыболовства.