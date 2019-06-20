На сайте Минтруда прошла онлайн-конференция. Говорили в том числе о самых актуальных «пенсионных» вопросах.

В частности, замглавы ведомства Валерий Ковальков сообщил, что белорусам не стоит рассматривать жизнь на пенсии исключительно с позиции государственного пенсионного обеспечения.

На взгляд представителя министерства, в Беларуси сегодня есть возможности для создания дополнительных источников накоплений на «жизнь после работы».

Во время конференции прозвучал вопрос: «реально ли прожить» в стране на среднюю пенсию, которая «едва превышает 400 рублей»?

Также поинтересовались, можно ли назвать полноценной жизнь на такую пенсию? Либо это будет выживание?

Речь не идет о путешествиях на пенсии по стране и за пределами страны (как делают те же европейские пенсионеры, которые могут на отдыхе путешествовать), а о банальной возможности купить нормальную еду, а не экономить на каждой копейке, — так полностью звучал вопрос о пенсиях.

Валерий Ковальков ответил, что размер назначаемых государством пенсий зависит от экономических возможностей и определяется «объемом имеющихся пенсионных средств».

Также было сказано, что в индивидуальном плане размеры трудовых пенсий определяются стажем работы гражданина и его заработком до выхода на пенсию.

Соответственно, чем выше стаж и доход — тем большую пенсию может получать белорус.

Вместе с тем чиновник обратил внимание на тот факт, что в Беларуси, как и за рубежом, имеются возможности для формирования дополнительных источников накоплений «на старость».

За рубежом широко практикуется формирование работниками дополнительных пенсионных сбережений в страховых компаниях, банках, к которым можно прибегнуть в пенсионный период. Именно эти накопления позволяют пенсионерам путешествовать, — отметил Валерий Ковальков.