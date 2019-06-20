Если получится, то он станет профицитным.

Министерство финансов готовит проект сбалансированного бюджета. Об этом сегодня в Минске заявил журналистам министр финансов Максим Ермолович. Проект бюджета должен быть передан в правительство до 1 августа этого года. В предыдущие годы республиканский бюджет был профицитными.

«Сейчас мы ставим для себя задачу обеспечить общую сбалансированность бюджета. Задача по рефинансированию части (около 70%) госдолга сохраняется, но, тем не менее, будем смотреть, насколько мы, исходя из своих расходных обязательств и предполагаемых доходов будем в итоге сбалансированы», — сказал Максим Ермолович.

Изменения в бюджетной политике связаны в том числе с выполнением поручения президента о росте доходов населения, повышении доли социальных расходов.

«Приоритетом бюджетной политики будет являться дальнейший рост доходов населения, обеспечение социальной защиты, финансирование государственных социальных программ. Есть необходимость и потребность в восстановлении капитальных расходов бюджета. Это мы все должны делать за счет двух основных факторов: за счет сокращения налоговых льгот и оптимизации объемов государственной поддержки предприятий», — добавил Максим Ермолович.

Также Минфин планирует использовать остатки бюджетных средств, накопленных в предыдущие годы. Их будут использовать в 2020-21 годах.

«У нас накоплены значительные остатки бюджетных средств в беларусских рублях и мы сейчас разрабатываем планы рационального их использования. Часть этих остатков планируется задействовать в 2020 году. Все это связано с тем, что мы до 2019 года накапливали профицит бюджета. В 2019 году тоже планируем, что профицит бюджета также будет накапливаться. Вот в этой трехлетней перспективе мы выходим на более такое, скажем, активное использование этих остатков в 2020-21 году, с тем чтобы поддержать и капитальные вложения, бюджетные инвестиции, и поддержать уровень жизни населения», — рассказал министр.

Он не исключает, что несмотря на наращивание расходов, бюджет-2020 может получиться профицитными.

«Я думаю, что будет сбалансированный, близкий к нулю бюджет. Задача минимум, если нам удастся выйти на профицит при решении этой сложной задачи, то тогда мы постараемся обеспечить бюджетный профицит. Но задача именно нацелена на то, чтобы обеспечить общую сбалансированность бюджета», — отметил Максим Ермолович.