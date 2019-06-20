45-летняя минчанка не уплатила в бюджет почти 160 тыс. рублей подоходного налога с доходов, полученных от продажи доли в уставном фонде австрийской коммерческой структуры.

Об этом сообщили в Комитете государственного контроля Беларуси, пишет Telegraf.by.

Женщина в 2013-2014 годах при подаче налоговых деклараций не указала полученный из-за рубежа доход в размере 1,2 млн евро от продажи. Меньшие суммы доходов, в том числе из-за рубежа, она внесла в налоговые декларации и уплатила налог.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК. Причиненный ущерб погашен в полном объеме.