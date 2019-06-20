Республике Беларусь принадлежит 84,46 процента акций уставного фонда солигорского трикотажного предприятия ОАО «Купалинка». Государственный комитет по имуществу объявил о продаже этих акций на конкурсной основе, попутно сообщив, что их новому владельцу придется взять на себя целый ряд обязательств.

Среди них:

– внесение в уставной фонд общества не менее 10 миллионов рублей на обновление основных средств,

– обеспечение экспорта продукции общества за 2021 год в объеме не менее 3 миллионов долларов,

– создание не менее 40 рабочих мест,

– обеспечение среднемесячной зарплаты в ОАО не ниже ее уровня у работников производств текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха по Республике Беларусь,

– сохранение торговой марки «Купалинка» и видов производственной деятельности,

– рост объемов производства общества в денежном выражении не менее 20 процентов.

В общем, условия для инвестора непростые и свидетельствуют о том, что положение дел на предприятии вряд ли можно назвать радужным.

Между тем в начале июня «Купалинка», где трудятся семьсот с лишним человек, отмечала свое 50-летие. Торжественный вечер проходил во Дворце культуры Солигорска. Генеральный директор ОАО «Купалинка» Татьяна Ярота в своем выступлении на вечере сказала, что сегодня предприятие работает достаточно стабильно, обязательства перед налоговыми органами и работниками выполняются. Но есть вопросы: необходимо расширить производство, повысить заработную плату. С этими задачами, по ее словам, по силам справиться самим работникам предприятия.

А в поздравительном адресе от Солигорского райисполкома были слова, что сегодня «Купалинка» является одним из ведущих стабильно развивающихся предприятий швейной отрасли региона, лидером на белорусском рынке.

Следует еще добавить, что государство уже не первый раз объявляет о продаже своего пакета акций в ОАО «Купалинка». Аналогичное объявление Государственный комитет по имуществу размещал на своем сайте еще прошлой осенью. Тогда Госкомимущество сообщил, что заявки на конкурс по продаже акций, принадлежащих Республике Беларусь, принимаются по 5 ноября, а сам конкурс пройдет 15 ноября 2018 года. Выходит, желающих купить предприятие не нашли. Посмотрим, что будет на этот раз.