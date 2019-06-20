Совет Европейского союза продлил действие антироссийских санкций, введенных за аннексию Крыма, до 23 июня 2020 года.

Сегодня Европейский совет продлил ограничительные меры в отношении РФ, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, до 23 июня 2020 года. Об этом говорится на сайте организации, передает gordonua.com.

«Спустя пять лет после незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией ЕС остается твердым в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины. ЕС не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права», – говорится в сообщении.

Последний раз ЕС продлевал санкции против РФ в марте 2019 года. Речь шла об индивидуальных санкциях.

В санкционном списке ЕС находится 170 физических и 44 юридических лица, сообщается на сайте Совета Европейского союза. Санкции включают в себя запрет на поездки и замораживание активов. Кроме того, европейским компаниям запрещено предоставлять средства фигурантам списка.

Помимо этих санкций, в отношении России действуют секторальные ограничительные меры, а также санкции, введенные после аннексии Крыма в 2014 году.