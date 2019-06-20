В белорусских деньгах сумма вознаграждения за первое место составит 400 базовых величин или около 10 200 рублей. Это предусмотрено Указом Президента № 201, который вступил в силу 1 июня.

Те, кто завоюют серебро, могут рассчитывать на 250 базовых. Это примерно 3000 долларов или 6 375 рублей. За бронзу полагается 2000 долларов или 160 базовых (4 080 рублей). Причем размер вознаграждений за первые 3 места одинаковый как для олимпийских дисциплин, так и для не входящих в этот перечень.

Мировой рекорд принесет его обладателю еще примерно 3 тысячи долларов или 6 375 рублей (250 базовых величин), европейский — 150 базовых или 1900 у.е. (3 825 рублей), национальный — 30 базовых (370 долларов или 765 рублей).