«Беларусьфильм» и продюсер из Индии подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве, сообщила БЕЛТА сотрудник отдела международного сотрудничества киностудии Екатерина Тарасова.

Генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм» Владимир Карачевский и учредитель ООО «Синтилейтинг Глобал» Джаген Моханты подписали соглашение о сотрудничестве на пять лет в сфере кинематографии. Они договорились об использовании индийской стороной кинотехнологических услуг и студийных возможностей «Беларусьфильма», а также об оказании друг другу организационной и маркетинговой поддержки.

«В киностудию обратился председатель Союза организаций по содействию торговле и промышленности (Индия) Прияншу Джха, проживающий в Беларуси много лет, с предложением продвижения «Беларусьфильма» в Индии. Он познакомил нас с молодым продюсером, заинтересованным в привлечении внимания индийских кинокомпаний к нашей студии. В итоге в ближайшее время у нас будут снимать несколько музыкальных сцен нового фильма», — рассказала Екатерина Тарасова.

По ее словам, индийских кинематографистов очень впечатлила белорусская природа. «К тому же они были удивлены возможностями киностудии, — добавила она. — Продюсеры нескольких студий Индии проявили заинтересованность в работе с нами».