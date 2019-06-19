В отношении неработающего 55-летнего мужчины возбудили уголовное дело, информирует УВД Гродненского облисполкома.

Преступление было совершено после очередного семейного конфликта.

44-летнюю женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу в минувший понедельник, 17 июня. Врачи пытаются спасти ее жизнь. Следователи выяснили, что женщина ранее забрала у пьяного мужа бензиновый триммер. В результате он облил ее горючим и поднес зажигалку. Осознав, что натворил, муж бросился сбивать пламя, но жена успела получить термические ожоги головы, шеи и туловища, а также рук. Кроме того, у нее диагностированы поражения верхних дыхательных путей.