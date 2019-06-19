Говорят, за старые грехи.

Солигорский райисполком Олег Поскробко возглавил 10 августа 2017 года. Назначили его на эту должность вместо Александра Римашевского, который на тот момент уже больше двух месяцев находился в следственном изоляторе. Александру Римашевскому инкриминировали взятку, полученную лицом, занимающим ответственное положение, — ст.430 УК РБ. В декабре 2017 года Минский областной суд признал его виновным в совершении данного преступления и приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией.

Однако через полгода он вышел на свободу – помиловал Александр Лукашенко. И был направлен на работу директором одного из государственных сельхозпредприятий.

По сообщению Следственного комитета, нынешнего главу Солигорской вертикали Олега Поскробко задержали 17 июня за преступление, которое имело место, когда подозреваемый работал в предыдущей должности. По информации СК, действия задержанного квалифицируют по ч.3 ст.426 УК (превышение служебных полномочий).

Также есть сведения, что Поскробко был задержан не в Солигорске, а в Минске в здании Минского облисполкома, куда отправился по служебным делам, и что он помещен в ИВС.

40-летний Олег Поскробко родом из г.Пружаны Брестской области. За плечами у него Белорусский государственный технологический университет и Академия управления при Президенте Республики Беларусь.

Работал на стеклозаводе «Неман», в жилищно- коммунальных организациях Минска, был на руководящих должностях в администрации Фрунзенского района Минска. С 2012 по 2015 год возглавлял администрацию Центрального района Минска. Затем занимал пост первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства. Это было его последнее назначение перед тем, как Поскробко стал председателем Солигорского райисполкома.