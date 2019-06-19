«Яндекс» покажет Европейские игры, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Зрители смогут увидеть прямые трансляции всех состязаний. Они будут доступны и на компьютерах, и на мобильных устройствах.

Трансляции соревнований будут идти прямо на главной странице yandex.by, в «Яндекс.Эфире» и мобильном приложении «Яндекс». Самые важные турниры, а также церемонии открытия и закрытия можно будет увидеть и в результатах поиска.

А те, кто пропустит соревнования, смогут посмотреть запись. Кроме того, обо всём происходящем будут рассказывать «Яндекс.Новости», где появился специальный раздел. Обратный отсчёт до начала состязаний доступен на этой странице.

«Вторые Европейские игры — крупнейшее спортивное событие года. В них примут участие спортсмены из 50 стран, награды будут разыграны в 21 виде спорта. Мы уверены, что эти состязания вызовут огромный интерес, и благодарны организаторам Европейских игр, которые доверили нам вести трансляцию», — говорит Егор Цыганок, региональный директор «Яндекса» в Беларуси.

Трансляция будет доступна только пользователям из Беларуси. Право показать эти состязания предоставила дирекция Европейских игр.