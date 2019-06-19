Белорусские врачи общей практики смогут оказывать психиатрическую помощь.

Разрабатывается законопроект, который позволит врачам общей практики оказывать психиатрическую помощь. Об этом сообщил министр здравоохранения Владимир Караник.

Решение о данном нововведении было принято на основании того, что врачи общей практики и так оказывают пациентам медпомощь не только в области терапии.

Согласно документу, врачи общей практики смогут оказывать психиатрическую помощь пациентам, которые не представляют угрозы для себя и других людей.

Подобная практика, по данным ВОЗ, уже применяется в 90 странах.

По имеющейся статистике, в мире более 50 % людей с депрессивным состоянием не получают необходимую помощь.