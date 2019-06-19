В Пружанском районе устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с участием сотрудника милиции.

Как сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома, несчастный случай произошел 18 июня около 23.00 вблизи деревни Лососин.

Автомобиль ВАЗ наехал на двигавшегося по краю проезжей части в попутном направлении велосипедиста, жителя Могилева 1977 года рождения. Мужчина скончался в автомобиле скорой помощи, когда его везли в больницу.

Водитель задержан по ст.108 (задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления) УПК. Им оказался сотрудник милиции 1976 года рождения.

По факту ДТП Пружанский РОСК возбудил уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.

Расследование проводит областное управление Следственного комитета.