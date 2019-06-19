В Минске на открытии II Европейских Игр 21 июня ожидают ряд высокопоставленных гостей, сообщил на брифинге в среду начальник управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

«Для нас большая честь, что ряд делегаций планируют участие в церемонии открытия на высшем и высоком уровне. Это президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Молдовы Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич«, — сказал Глаз.

По его словам, в церемонии открытия также примут участие «председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев«. «Мы также ожидаем главу Чеченской Республики РФ Рамзана Кадырова«, — добавил он.

Также планируется участие руководства международных и региональных организаций, в том числе генерального секретаря Центрально-Европейской инициативы Роберто Антонионе, заместителя генерального директора ЮНЕСКО Нады Аль-Нашиф, председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна, государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты, генерального директора секретариата Совета государств Балтийского моря Майры Моры.

«В составе наших зарубежных гостей ожидаем делегации Великобритании и Венгрии, которые возглавят уполномоченные лица: государственный министр по торговой политике Великобритании Джордж Холлингбери, министр канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш«, — добавил пресс-секретарь.

Как сообщалось, II Европейские Игры пройдут в Минске 21-30 июня. В соревнованиях примут участие более 4 тысяч спортсменов из 50 стран, ожидается приезд около 50 тыс. болельщиков.