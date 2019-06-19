Предварительной рабочей версией следствия является то, что Дмитрий Тымчук застрелился при чистке наградного оружия – пистолета.

В Киеве найден мертвым координатор группы Информационное сопротивление, народный депутат фракции Народный фронт Дмитрий Тымчук. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информированные источники в среду, 19 июня.

«По словам собеседников агентства, предварительной рабочей версией следствия является то, что Тымчук застрелился при чистке наградного оружия – пистолета», – говорится в сообщении.

Эту информацию уже подтвердил однопартиец Тымчука – нардеп Антон Геращенко.

«Час назад, у себя дома, во время чистки наградного пистолета нанес себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа полиции. Вечная память искреннему и светлому человеку», – написал Геращенко в Twitter.

В комментарии каналу 112 Украина нардеп рассказал также, что жена Тымчука позвонила в больницу и сообщила, что ее муж чистил оружие и случайно ранил себя.

«Пока приехала скорая помощь, Дмитрий уже умер», – добавил Геращенко.