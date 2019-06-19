В Гомельской области было выявлено более 10 наименований опасных детских игрушек и красок.

Нарушения заключались в многократном превышении допустимого уровня формальдегида, а также касались физических и механических свойств. У шести наименований уровень формальдегида в 40 раз превышал норму. После попадания в организм ребёнка данного вещества может появиться рвота, кашель, слезотечение, возбуждение или слабость, боли в желудке и за грудиной, аллергические реакции и кожные высыпания.

В список опасной продукции попали гель с блёстками «Мульти-Пульти», гуашь «Мульти-Пульти» 12 цветов, гуашь 6 цветов торговой марки Blaze and the Monster Machines с маркировкой «Вспыш и чудо-машинки»; 12-цветная акварель этой же торговой марки, тесто для лепки с формочками торговой марки «Луч» и др.

Кроме того, некоторые детские игрушки не соответствовали нормам безопасности по физическим и механическим свойствам. Такие игрушки очень хрупкие, после поломки оставляющие много острых деталей. Опасными признаны машинки «Спорт», «Рафик 2» и №13 китайского изготовителя.