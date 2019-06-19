В Беларуси супругам при разводе будут предлагать услуги медиатора

В Беларуси судьи и работники загсов будут настоятельно рекомендовать супругам, которые заявили о намерении развестись, обратиться к медиатору.

Сегодня белорусские депутаты в первом чтении рассмотрели изменения в законы по вопросам медиации.

Министр юстиции Олег Слижевский рассказал о новшестве. Если супруги решат развестись и обратятся в загс (если нет несовершеннолетних детей и спора об имуществе) или суд, им предложат встретиться с медиатором. В ходе этой встречи медиатор поможет супругам найти компромисс, «смягчить острые углы». Такая процедура будет добровольной.

«Это будет дополнительная возможность к сохранению важного для общества института брака», — отметил министр и с сожалением констатировал, что в последние годы наблюдается тенденция к увеличению разводов.

В Беларуси в последние годы распадается половина браков. По данным Белстата, в прошлом году люди заключили 60,7 тысячи браков. 33,2 тысячи семей распались. На 1000 браков пришлось 546 разводов.