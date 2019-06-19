Власти собрали финансовую статистику за 4 месяца 2019 года. Общие результаты по рентабельности создают тягостное впечатление.

По итогам января—апреля 2019 года средняя рентабельность продаж по крупным и средним предприятиям составили 7,1%. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года рентабельность упала на 0,4 п.п, сообщает banki24.by.

Рентабельность продаж — это соотношение прибыли предприятия от реализации продукции и выручки от реализации. Как правило, чем выше рентабельность, тем выше эффективность работы предприятия. Если рентабельность ниже нуля, то компания несет убытки с продаж.

Среди отчитавшихся организаций в 2019 году не смогли выйти на положительную рентабельность 27,1%. Нерентабельные организации присутствовали абсолютно во всех сферах деятельности и во всех регионах.

Наименьшая доля нерентабельных организаций фиксировалась в энергетике, а также в лесоводстве и лесозаготовках (по 2,7%), наивысшая — на воздушном транспорте (66,7%). В регионах меньше всего нерентабельных организаций было в Гомельской области (20,8%), больше всего — в Витебской (35,6%). В Минске насчитывалось 23,9% нерентабельных компаний.

Кроме нерентабельных предприятий есть так называемые низкорентабельные. В эту категорию относятся предприятия с рентабельностью от 0% до 5%. В период кризиса организации из этой группы легче всего скатываются в убытки.

Средняя по Беларуси доля низкорентабельных организаций составила 32,5%. По 50% низкорентабельных компаний имели почтовая и курьерская деятельность и водный транспорт, по 48,8% — оптовая и розничная торговля. В случае с торговлей высокий удельный вес низкорентабельных компаний объясняется спецификой деятельности — заработком с оборотов.

В территориальном разрезе низкорентабельные организации реже всего встречались в Минске (25,8%), чаще всего — в Могилевской (41,6%) и Гомельской (40,2%) областях.

Доля организаций с рентабельностью не ниже 10% достигала 22,9%. Самый высокий процент таких компаний наблюдался в финансовой и страховой деятельности (75%), фармацевтике (68,2%), лесоводстве и лесозаготовках (65,5%), самый низкий — в ритейле (4%). Совсем не было организаций с рентабельностью от 10% на воздушном транспорте.

В Минске организации с рентабельностью 10+% составляли 32,6% отчитавшихся, в Могилевской области — 15,6%, в Витебской — 17,6%.

Таким образом, в экономике Беларуси численно доминировали нерентабельные и низкорентабельные предприятия. Их удельный вес за январь—апрель 2019 года составил 59,6%.

Среди территорий только в Минске доля нерентабельных и низкорентабельных компаний была ниже половины — 49,7%. В Могилевской области удельный вес низкоэффективных предприятий достигал 68,9%, в Витебской — 65,2%, в Минской — 64,5%.