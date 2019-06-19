У телеведущего и шоумена Вадима Галыгина радостное событие — у него родился сын. Такой новостью счастливая мама малыша белорусская певица и модель Ольга Вайнилович поделилась в Instagram, сообщает БЕЛТА.



До знакомства с Вадимом Ольга была солисткой группы «Топлесс». «Теперь нас четверо. Добро пожаловать, Галыгин Иван Вадимович», — так подписана фотография на страничке в социальных сетях.

Ранее в СМИ упоминалось, что супруги ждут девочку. В 2011 году в семье родился также мальчик — Вадим Галыгин — младший. У звездного папы также есть 18-летняя дочь от первого брака Таисия.