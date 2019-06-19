Хедлайнером церемонии открытия II Европейских игр станет оперная певица Анна Нетребко.

Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления по коммуникациям, связям с общественностью и СМИ фонда «Дирекция II Европейских игр» Алексей Богданович, передает агентство «Минск-Новости».

По его словам, выступление оперной дивы идеально вписывается в концепцию шоу, что развернется на стадионе «Динамо» 21 июня.

Также на церемонии выступит Димаш Кудайбергенов — казахский певец, композитор и мультиинструменталист. Выйдут на сцену и известные белорусские артисты.

— Церемония открытия — это масштабное яркое шоу, в котором задействовано много людей, применяется немало технологий. Зрители смогут увидеть элементы дополненной реальности, скачав мобильное приложение, — отметил А. Богданович. — Для организаторов представления важно показать белорусскую культуру, традиции, искусство так, чтобы это было понятно зарубежным зрителям. Наши белорусские режиссеры работают в тесной кооперации с компанией «Арт Сити 5».

Кто будет зажигать огонь II Европейских игр на стадионе «Динамо» — пока интрига.