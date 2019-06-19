Покупки в интернете делают около половины жителей Беларуси

За последний год 4,7 млн жителей страны (49% от общего количества) совершили хотя бы одну покупку в интернете. По сравнению с прошлым годом, количество онлан-покупателей увеличилось на 4%.

Согласно данным исследования e-data.by, из 4,7 млн 67% совершают покупки как в белорусских, так и в зарубежных интернет-магазинах. 24% покупают только в белорусских интернет-магазинах, 9% – только в зарубежных. При этом, как пояснил руководитель маркетплейса Deal.by Максим Маринич, больше всего покупок онлайн белорусы покупают все же в отечественных магазинах.

За последний год в белорусских интернет-магазинах заказывали товары 57% покупателей, а в зарубежных – 43%. Кроме того, средний чек за рубежом в 2,8 раза меньше, чем в Беларуси. Правда, тут огромную роль играют законодательные ограничения на стоимость посылок из-за рубежа. Поэтому если в белорусских интернет-магазинах средний составляет 70 рублей, то в зарубежных – 25 рублей.

Среди зарубежных магазинов безусловное лидерство держат китайские, на долю которых приходится 98% всех покупок за пределами Беларуси. Для сравнения, в интернет-магазинах США покупали за последний год лишь 6% белорусов, в Польше — 5%, в России — 4%.

Чаще всего в Китае заказывают: технику и электронику (27% покупателей), одежду обувь и аксессуары (26%), косметику и парфюмерию (13%), товары для детей (10%) и автотовары (8%). За год на 8% меньше людей стали покупать в Китае одежду и обувь, интерес к остальным категориям остался на прежнем уровне.

Средний чек на одну покупку в китайском интернет-магазине составил 23 рубля, что сопоставимо со средней ценой заказа за рубежом и с действующими законодательными ограничениями.

Самая популярная причина, по которой белорусы выбирают иностранные интернет-магазины – более низкая цена. Это отметили 83% интернет-покупателей. 39% сказали, что в зарубежных интернет-магазинах есть то, чего нет в Беларуси, 17% – что к ним выше доверие.

Больше других только в зарубежных интернет-магазинах предпочитают закупаться люди в возрасте 18-24 лет (27% интернет-покупателей). Однако их число уменьшается: за год молодых людей, предпочитающих совершать онлайн-покупки только за рубежом, стало меньше на 4%.

Чаще всего только зарубежные интернет-магазины выбирают жители Брестской области (27% интернет-покупателей), меньше всего такой способ распространен в Минске и Минской области (6% интернет-покупателей).

Если посмотреть на уровень достатка покупателей, то очевидна тенденция: чем лучше финансовое положение, тем меньше люди ограничиваются только зарубежными интернет-магазинами. Похожая ситуация с опытом покупок в интернете. Те, кто редко покупают онлайн, чаще выбирают только зарубежные интернет-магазины. Но чем больше опыта покупок в интернете появляется у человека, тем чаще он выбирает не только зарубежные, но и белорусские интернет-магазины.

Эксперты отмечают, что зарубежные интернет-магазины положительно влияют на рынок онлайн-торговли. Они усиливают конкуренцию на белорусском рынке, заставляя белорусские магазины не только поднимать уровень сервиса, но и снижать цену, которая сегодня является главным аргументом при выборе магазина. Однако выдерживать ценовую конкуренцию белорусскому бизнесу становится все сложнее

«Чтобы поддерживать белорусских интернет-продавцов и повышать уровень сервиса для покупателей мы планируем создать Ассоциацию электронной коммерции. В нее войдут маркетплейсы, интернет-магазины, платежные и логистические операторы. Интересы малого и среднего бизнеса будет представлять маркетплейс Deal.by», — рассказал Максим Маринич.