Подработка – надежный способ быстро, но законно поправить свое материальное положение. Подработка, как правило, нужна молодежи, матерям в декрете, бодрым пенсионерам и вообще всем, кому не хватает основного дохода.

Myfin.by разобрался, где может подработать рядовой белорус.

Где искать подработку?

Подработку можно искать в разных областях, главное, чтобы у этого занятия был гибкий график и, желательно, возможность работать дома.

Основная масса предложений подработки исходит от бизнеса. Госпредприятия скорее возьмут еще одного постоянного сотрудника, а может еще и начальника над ним, но экспериментировать со штатным расписанием не рискнут.

В крупных городах возможности подработки больше.

Опишем несколько способов, не требующих особенной квалификации и сверхспособностей.

Личное подсобное хозяйство

Горожане, а теперь и многие сельские жители говорят, что сад, огород, домашняя птица – это трудно и невыгодно. Обычный аргумент – «купить дешевле».

Но если нет свободных средств, но есть свободное время, то и личное хозяйство принесет какой-то доход.

Килограмм огурцов – это 1,5 руб., помидоры – 3 руб., десяток домашних яиц – от 2-2,5 руб.

Выгоду обещает не дача, а сад, огород около дома. Если есть курятник и двор, то не лишними будут и куры. Чтобы замахиваться на большее: свиней, коров, овец, – нужны вложения и умение.

Продавцы своих овощей-фруктов в теплые месяцы могут заработать 100-200 руб. Те, кто более профессионально занимаются клубникой, малиной, молодой картошкой и др., иногда зарабатывают по 1 000 руб. и более, но такой приработок сложней и тяжелей наемного труда.

Очень важен коммерческий расчет, первая редиска гораздо выгодней огурцов в разгар сезона.

Дары леса

Многие жители Беларуси, причем не только деревенские и безработные, зарабатывают на грибах и ягодах, особенно на чернике. Зная места, на ягодах и грибах за месяц можно заработать больше средней зарплаты по стране. Но эти места не должны быть доступны всем.

Заработок пропорционален умению и потраченным силам, т.е. легким его не назовешь.

Подсобные работы

Человек без квалификации обычно способен подносить, подавать, убирать мусор и делать прочие подсобные работы.

Вокруг масса строителей-ремонтников, которым нужны подсобники. Частным предприятиям нужны уборщики на раннее утро, вечер или ночь.

Зарплата вечерней уборщицы 100-250 руб., бывает и больше.

Сколько заработает подсобник у мастера, которые делает ремонты в квартирах, сказать трудно.

За легкую подсобную работу на фирмах обещают 100-300 руб., за тяжелую – 500-600 руб.

Найти приработок с гибким графиком и хорошей зарплатой трудно, если только по знакомству.

Ручное творчество

Некоторые люди умеют вязать носки и веники, плести корзины, шить, вырезать из дерева ложки и скульптуры, писать картины и т.д. При некоторой предприимчивости все это можно продать. Ограничений немного, но постоянный бизнес может потребовать регистрации ИП или ремесленной деятельности.

Назвать какой-то средний заработок тут сложно. Кто-то делает простые игрушки по 3-5 руб., кто-то предлагает в интернете банные веники по 4 руб., кто-то сделает скульптуру и продаст ее за 250 руб.

По неофициальным отзывам, те, кто постоянно что-то продает, зарабатывают от 300 руб. и выше.

Фриланс за компьютером

Сейчас в сеть активно переезжают многие услуги, интернет-магазины конкурируют с традиционной торговлей, в интернете масса рекламы. И все это кто-то создает, обслуживает, наполняет контентом и т.д.

Большую часть таких работ можно делать удаленно. То, что не предполагает общения с клиентами в реальном времени, можно делать в любое время.

Самое трудоемкое из подобных занятий – копирайт, рерайт, т.е. создание уникальных текстов. Платят за это по-разному, чаще от 2 до 5 руб. за 1 тысячу знаков. Платят также за комментарии и ответы на них, за ведение групп в соцсетях и пр.

Заработать на 100-200 руб. в месяц не сложно, большие суммы требуют либо специальных знаний, либо особой усидчивости.

Более квалифицированная и дорогая работа – обслуживание сайтов. Есть спрос на компьютерный дизайн и продвижение ресурсов. Зарплата обычно сдельная, иногда предлагают небольшую стартовую з/п, например – 400 руб.

Работа на телефоне

Еще один домашний способ домашнего дохода – работа на телефоне. Сюда входят: диспетчеры, консультанты интернет-магазинов и пр. Все это лучше подходит тем, кто постоянно дома. Но те, кто днем занят, могут поискать приработок в вечернюю смену.

В объявлениях за это обещают довольно много, 600-700 руб., но зарплата может зависеть от результатов, т.е. окажется меньше.

Начать свое дело

Начинать бизнес не обязательно с нуля, иногда первая работа становится здесь не помехой, а подспорьем, обеспечивает гарантированный доход на первое время.

Коммерческим проектом может стать все перечисленное выше, даже уборка бывает первым шагом для клининговой компании.

Как искать подработку?

Найти подработку гораздо сложнее, чем постоянную работу с небольшой зарплатой. И для поиска места, и для продолжения, понадобятся энергия, гибкость, способность к умеренному риску и умение не быть обманутым.

Искать подработку нужно везде. Параллельно читать и писать объявления, спрашивать у друзей и знакомых, в буквальном смысле стучаться во все двери.

Если есть возможность – стоит пробовать разные занятия. Главное не потратить на пробы слишком много времени и личных денег.

И еще один важный момент – не стоит опускать руки. Каждый из перечисленных выше вариантов приработка подойдет, скорее всего, 1 из 10 желающих. Но и количество вариантов много больше, чем названо здесь.