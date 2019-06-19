Бортпроводники «Белавиа» сменят одежду к Европейским играм

Бортпроводники «Белавиа» переоденутся в форму спортивного стиля, чтобы встретить гостей и участников II Европейских игр, которые прилетят в Минск 19 июня рейсами из Лондона, Парижа и Рима.

Проект реализован исключительно при поддержке отечественных производителей: дизайн формы разработан командой Mark Formelle, а модную обувь предоставила «Лидская обувная фабрика» – модель разработана на основе популярной коллекции спортивной обуви с двумя полосками по бокам.

Рейсами авиакомпании «Белавиа» будут доставлены более 2 500 участников и болельщиков II Европейских игр. В атмосферу праздника и радушия гости страны окунутся уже на борту самолета, где их встретят бортпроводники в спортивной одежде с оригинальным принтом, акцент в котором сделан на географическом положении Беларуси.

«Мы решили с помощью этого проекта задать настроение спортсменам, членам сборных, болельщикам, а также другим участником Европейских игр уже с первых минут путешествия в нашу страну», – рассказал гендиректор ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Анатолий Гусаров.

В целом на проект – от проработки концепции до получения образцов – ушло менее 4 недель. По спецзаказу было изготовлено 9 мужских и 9 женских костюмов. В продаже в ограниченном количестве можно будет приобрести специально разработанные майки, графически подсказывающие, где находится Беларусь.

«Мы рады такой коллаборации с «Белавиа», ведь подобные проекты имеют важную социальную составляющую. Мы рассказываем о нашей стране, ее дружелюбности, открытости и готовности встретить дорогих гостей из других стран», – отметила совладелец Mark Formelle Светлана Сипарова.

Бортпроводники «Белавиа» приняли участие в фотосессии, демонстрирующей, что прекрасное путешествие в нашу страну начинается с первого шага в салон самолета.