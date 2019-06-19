Университет занял 351-е место.

БГУ занял 351-е место в обновленном рейтинге лучших университетов мира QS World University 2020. В прошлом году университет находился на 354-й строчке рейтинга, два года назад – на 334-й.

Также в тысячу лучших университетов мира вошел БНТУ. Он размещается в группе «801-1000», как и в прошлом году.

Первые строчки рейтинга заняли Массачусетский технологический институт, Стэнфордский и Гарвардский университеты.

Рейтинг QS оценивает университеты по нескольким критериям: репутации среди академического сообщества и работодателей, числу иностранных студентов и международных факультетов, цитируемости научных работ.