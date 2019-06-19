15-летний хоккеист юношеской сборной Беларуси погиб в автоаварии

15-летний голкипер юношеской сборной Беларуси по хоккею Николай Шестаков погиб в автоаварии.

Об этом сообщает Еврорадио со ссылкой на сайт Федерации хоккея Беларуси.

Трагическое происшествие случилось сегодня утром на трассе М1 около российской Вязьмы.

Машина, в которой парень был вместе со своими родителями, на высокой скорости врезалась в грузовой автомобиль (он в тот момент стоял). Николай и его мама погибли на месте, а отец, который управлял машиной, доставлен в травматологическое отделение больницы Вязьмы.

Погибший спортсмен начинал играть в хоккей в СДЮШОР-Минск, а через несколько лет перешел в школу столичной «Юности». В феврале Николай Шестаков был выбран голкипером для участия сборной Беларуси (U-16) на международном турнире в Будапеште. Также парня вызвали в лагерь юниорской сборной U-18.