Мишель Платини подозревается в коррупции в период выборов страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 года.

Бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини взяли под стражу, сообщает Mediapart.

Экс-чиновника арестовали по подозрению в коррупции во время выбора места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. Предполагается, что результаты голосования в декабре 2010 года были фальсифицированы, в результате чего Катар получил право на проведение главного футбольного турнира четырёхлетия.

Несколько спортивных чиновников обвинили представителей Катара в подкупе. В британских СМИ появились сообщения о том, что бывший член исполкома FIFA Мохаммед Бин Хаммам заплатил более 5 млн долларов чиновникам, чтобы выборы прошли в пользу Катара, сообщает «Коммерсантъ».

По делу допрошен бывший глава МВД Франции Клод Геан, который был ближайшим соратником экс-президента Николя Саркози. Геан находится в статусе «свободного подозреваемого».

В мае 2015 года в Цюрихе по подозрению в коррупции были задержаны несколько высокопоставленных чиновников FIFA, после чего началось масштабное международное расследование. В рамках разбирательства Зепп Блаттер и Мишель Платини были отстранены от футбольной деятельности на восемь лет.