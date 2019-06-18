Уильям Тейлор намерен построить прочные рабочие отношения с новым президентом Украины и его командой.

Временно поверенным в делах США в Украине назначен Уильям Тейлор. Об этом сообщается на сайте американского посольства в Украине во вторник, 18 июня.

«Посольство США в Киеве приветствует посла Уильяма Тейлора, который вернулся в Украину как временный поверенный в делах США. Он будет руководить нашей командой во время исторических выборов и переходного периода», – говорится в сообщении.

Тейлор был послом США в Украине с 2006 по 2009 год, а также был специальным координатором Государственного департамента по вопросам Ближнего Востока, представителем США в Ближневосточном квартете и на других дипломатических должностях.

Перед назначением Тейлор занимал должность исполнительного вице-президента Института мира США.

«Я с нетерпением жду того, чтобы возглавить команду посольства США в построении прочных рабочих отношений с президентом Зеленским и его командой, другими украинскими чиновниками и политическими силами, а также поддержке наших крепких партнерских отношений с общественными организациями и украинским народом», – сказал Тейлор.

Он добавил, что «США остаются глубоко преданные успеху стабильной, процветающей, демократической и свободной Украины, и мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины».

Также сообщается, что Кристина Квин, которая руководила посольством США как временный поверенный, вернется к своей работе на посту замглавы миссии.