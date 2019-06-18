При оптимистичном сценарии, население Беларуси в 2100 году составит 10,8 миллиона жителей, при пессимистичном – 4,9 миллиона.

Эксперты ООН рассчитали, как будет меняться численность населения во всем мире в течение ближайших 80 лет. Результаты были представлены в демографическом докладе.

По пессимистичному прогнозу, население Беларуси сократится до 7,9 миллиона человек к 2050 году, 5,9 миллиона к 2080 году и 4,9 миллиона к 2100 году.

При оптимистичном сценарии в 2050 году в Беларуси будет 9,3 миллиона жителей, в 2080 году – 9,8 миллиона, в 2100 году – 10,8 миллиона.

Если брать медианное значение, то население страны составит 8,6 миллиона в 2050 году, 7,7 миллиона в 2080 году и 7,4 миллиона в 2100 году.

По данным Белстата на 1 января 2019 года, численность населения Беларуси составляет 9,5 миллиона человек.

Эксперты ожидают, что в ближайшие 30 лет население Земли увеличится на 2 миллиарда с 7,7 миллиарда до 9,7 миллиарда к 2050 году, а к 2100 году число жителей планеты может достичь 11 миллиардов.

По прогнозам, быстрее всего население будет увеличиваться в Индии, которая к 2050 году обгонит Китай по количеству жителей. Кроме Индии, самыми высокими темпами население будет расти в Нигерии, Пакистане, Демократической Республике Конго, Эфиопии, Танзании, Индонезии, Египте и США.