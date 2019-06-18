В Республиканском научно-практическом центре «Кардиология» успешно провели операцию по пересадке сердца 11-летней девочке.

Об этом сообщает belnovosti.by со ссылкой на sb.by.

Сегодня, 18 июня, у Даши Кирикович День рождения – девочке исполнилось 11-лет. Врачи РНПЦ поздравили юную пациентку, принесли цветы и подарки.

Еще одним подарком стал результат анализа – сердце прижилось, рассказал заместитель директора РНПЦ Сергей Спиридонов, который оперировал девочку.

Проблемы с сердцем у девочки появились в 6 лет, однако еще четыре года со здоровьем все было более-менее нормально: ребенок ходил в школу, вел обычную жизнь, хоть и приходилось постоянно принимать таблетки.

Однако болезнь прогрессировала, начала развиваться сердечная недостаточность, и в конце апреля девочку поставили в лист ожидания на пересадку.

Полтора месяца ребенок находился в реанимации, пока не нашлось донорское сердце.

7 июня Дашу успешно прооперировали. Сейчас девочка уже готовится к выписке.

В Беларуси это уже третья операция по пересадке сердца ребенку. Даша стала самой юной пациенткой с донорским сердцем.