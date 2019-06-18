Ее автор – Вадим Малащенко, начальник научно-исследовательской лаборатории факультета внутренних войск УО «Военная академия Республики Беларусь». Защита кандидатской диссертации назначена на 27 июня.

Почему автор решил обратиться к этой теме?

Конфликтов, дедовщины и что самое тревожное — суицидов в белорусской армии становится слишком много. В прошлом году счеты с жизнью свели четверо военнослужащих (двое погибших ребят находились на срочной службе, еще двое были прапорщиками-контрактниками). В 2017 году подобных инцидентов было 5. Среди них – громкая история рядового Саши Коржича, после которой скрывать проблему стало невозможно.

Цель диссертационного исследования Вадим Малащенко определяет как «выявить особенности распространенности, причины и негативные последствия социальных конфликтов в воинских коллективах внутренних войск МВД Республики Беларусь и разработать комплекс мер по совершенствованию социального управления конфликтными ситуациями».

Обращает на себя внимание введение к диссертации, свидетельствующее о том, что без идеологии тут не обошлось: «На фоне применения социальных технологий так называемых «цветных революций», силового навязывания демократических стандартов и норм американского и западно-европейского типа перед политическим и военным руководством Республики Беларусь наряду с социально-политическими, идеологическими, экономическими и другими мероприятиями по обеспечению национальной безопасности страны в целях сохранения суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя стоит важная задача по повышению эффективности деятельности государственных вооруженных формирований, укреплению воинской дисциплины и правопорядка, сохранению кадрового потенциала армии».

Работая над диссертаций, Вадим Малащенко вместе с другими сотрудниками возглавляемой им лаборатории Военной академии на протяжении 8 лет – с 2010 по 2018 – провел ряд соцопросов в воинских частях. Авторы пытались выяснить, какие факторы влияют на возникновение конфликтов между военнослужащим, что становится причинами конфликтов, насколько рядовые солдаты, сержанты и прапорщики удовлетворены своим социальным статусом и морально-психологическим климатом среди военнослужащих.

Автор диссертации делает вывод, что «главными факторами, детерминирующими конфликты в воинских коллективах, являются: моральная и физическая усталость, вызванная высокой служебной нагрузкой, необходимость выполнения служебно боевых задач в экстремальных условиях, отсутствие достаточного времени на восстановление физических сил и психологическую разгрузку. У военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, основные причины конфликтных ситуаций связаны с отрицательными качествами отдельных солдат и сержантов, ложными представлениями о сущности отношений в воинских коллективах, стремлением к самоутверждению искаженными способами, низким уровнем адаптации новобранцев к условиям военной службы. В среде военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, преобладают причины конфликтов, связанные с несоответствием некоторых из них занимаемой должности, необоснованными требованиями со стороны старших начальников при отсутствии объективных критериев оценки служебной деятельности, низким уровнем служебной и коммуникативной культуры, конфликтной компетентности».

В работе указывается, какими могут быть меры профилактики конфликтов, называются наиболее эффективные способы выявления конфликтов. Автор диссертации уверен, что результаты его научного исследования могут использоваться при разработке нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность органов военного руководства по укреплению воинской дисциплины, законности и правопорядка в воинских частях, при проведении профессионального отбора и идеологической работы в подразделениях внутренних войск и других воинских формированиях.

Стоит отметить, что научный руководитель этой кандидатской работы 88-летний академик НАН Беларуси Евгений Бабосов, критиковавший работающие за пределами страны белорусские социологические центры и даже Нобелевский комитет (в недавнем своем интервью он заявил, что Светлана Алексиевич стала нобелевской лауреаткой потому, что «говорит именно то, что нравится Западу. Нобелевская премия стала весьма ангажированной»).