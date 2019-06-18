У фотографа Юрия Иванова – прекрасный юбилей.

Ему 80. По паспорту. И, думаю, не больше 40 в душе. Куда бы я ни пришла по заданию редакции, Юрий Сергеевич уже опередил, он уже на месте с фотоаппаратом на плече. Я иногда думаю: может быть, именно он и создает все лучшие события и новости в нашей стране – иначе как объяснить, что человек повсюду успевает первый?

Шутки шутками, но на своем творческом пути Юрий Иванов действительно очень часто опережал своих коллег. Он первый в Беларуси в 1987 году получил престижную

премию World Press Photo в Гааге. Первым в Беларуси напечатал свое фото в американском журнале «Time-Life» («Летучка»), и работа была признана «Лучшей фотографией мира за 10 лет (1980–1990)».

Прекрасные снимки Юрия Иванова смотрите в «Народной Воле» за 18 июня